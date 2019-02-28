شكرا لقرائتكم الأمم المتحدة: السراج وحفتر يتفقان على إجراء الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر اتفقا في اجتماع في أبوظبي أمس بحضور المبعوث الدولي غسان سلامة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأضافت البعثة أن السراج وحفتر اتفقا على إجراء انتخابات تؤدي إلى الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

وفي طرابلس، أطلع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وفداً من مجلس النواب الليبي على استعدادات المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وأطلعه على الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المفوضية.

وذكر الموقع الرسمي للمفوضية أن الاجتماع أكد على التواصل مع الجهات ذات العلاقة، من حيث التمويل وتأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى التواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لوضع قانون الاستفتاء على الدستور.

ويعود آخر اجتماع بين السراج وحفتر إلى نهاية مايو في باريس، حيث تمّ الاتفاق على تنظيم انتخابات من دون جدول محدد أو تعهد واضح من الجانبين.

وفي نوفمبر الماضي، حاولت إيطاليا جمع السراج وحفتر في مؤتمر في باليرمو، حضره ممثلون عن دول معنية بالملف الليبي، من دون نتيجة، إذ إن حفتر قاطع المؤتمر.