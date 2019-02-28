حفيدة ذو الفقار علي بوتو: لا أريد أن نكون شبه قارة من الأيتام!

دبي - بواسطة محمد فارس © Timothy Neesam فاطمة بوتوحفيدة ذو الفقار علي بوتو: لا أريد أن نكون شبه قارة من الأيتام!

دعت فاطمة بوتو حفيدة رئيس وزراء باكستان الأسبق ذو الفقار علي بوتو، حكومة بلادها إلى إطلاق سراح الطيار الهندي الذي أسر بعد إسقاط طائرته في قتال جوي أمس.

وشددت ابنة أخ رئيسة الوزراء السابقة بنظير بوتو في مقال مشبوب بالعاطفة في صحيفة "نيويورك تايمز"، على ضرورة أن تحافظ الهند وباكستان على "موقف أخلاقي عميق" مع تصاعد التوتر بين الدولتين النوويتين.

وذكرت فاطمة أنه فيما "الهستيريا عالية" إلا أنها لا تريد أن ترى جنودا من كلا الطرفين يسقطون ضحايا لهذا النزاع.

وكتبت ابنة أخ بنظير بوتو تقول: "ناشدت والكثير من الباكستانيين الشباب بلادنا بالإفراج عن الطيار الهندي الذي تم القبض عليه كبادرة على التزامنا بالسلام والإنسانية والكرامة. لقد أمضينا حياتنا في الحرب. لا أريد أن أرى الجنود الباكستانيين يموتون. لا أريد رؤية الجنود الهنود يموتون. لا يمكننا أن نكون شبه قارة من الأيتام".

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن أمس إسقاط طائرتين حربيتين هنديتين في قتال جوي فوق القسم الباكستاني من كشمير وأسر اثنين من الطيارين أحدهما تعرض لإصابات، فيما ظهر الآخر في مقطع مصور معصوب العينين.

وفيما أقرت الهند بأنها فقدت إحدى مقاتلاتها وأحد طياريها، أكدت أنها أسقطت طائرة حربية باكستانية، لكن إسلام آباد نفت ذلك.

المصدر: New York Times