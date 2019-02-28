كلب بوش الأب "الوفي" يبدأ عمله في مركز طبي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الكلب سولي أمام نعش بوش الأب

اكتسب سولي إتش دبليو بوش شهرة برعايته ومرافقته الدائمة للرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من حياته.

وخلال مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونغرس في 2018، جثم سولي في وفاء بجوار النعش.

وقال المركز الطبي إن مهام سولي في دوره الجديد ستشمل توفير الدعم والراحة والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم وطاقم المستشفى ومن ثم تخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وقالت جينا بوش هيجر حفيدة الرئيس السابق الراحل على تويتر: "سيستمر سولي في نشر المحبة بمستشفى والتر ريد. كان رفيقا محبا عندما كان جامبي (بوش الأب) في أمس الحاجة إليه"، بحسب وكالة "رويترز".

وأصبح سولي، وهوكلب بيج اللون من نوع لابرادور، واحد من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبي الواقع في بيثيسدا بولاية ماريلاند، وتعمل الكلاب السبعة إجمالا لأكثر من 200 ساعة عمل شهريا في المتوسط.

وعمر سولي عامان ونصف العام، وفقا لجمعية فيتدوغز الأمريكية التي قامت بتدريبه.