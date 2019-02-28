رئيس وزراء باكستان: سنطلق سراح الطيار الهندي يوم الجمعة كبادرة سلام

إسلام اباد (رويترز) - قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إن بلاده ستطلق يوم الجمعة سراح طيار هندي أسقطت القوات الباكستانية طائرته هذا الأسبوع وذلك في إطار جهود نزع فتيل أزمة بين الجارتين النوويتين.
وقال خان أمام البرلمان في إسلام اباد يوم الخميس "سنطلق سراحه غدا كبادرة سلام".
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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