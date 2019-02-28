دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters إسرائيل: تقرير الأمم المتحدة عن القتل في غزة من "مسرح العبث"

القدس (رويترز) - رفضت إسرائيل يوم الخميس تقريرا للأمم المتحدة اتهم جنودها بارتكاب جرائم حرب محتملة فيما يتصل بمقتل عشرات الفلسطينيين خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة العام الماضي، ووصفته بأنه ضرب من "مسرح العبث".

وقال إسرائيل كاتس القائم بأعمال وزير الخارجية في بيان إن مجلس حقوق الإنسان "أصدر تقريرا آخر عدائيا وكاذبا ومحرفا ضد دولة إسرائيل... ليس بوسع أحد أن ينكر حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والالتزام بالدفاع عن مواطنيها وحدودها من الهجمات العنيفة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)