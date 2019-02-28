شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شباب حزب "إرادة جيل" يتبروعون بالدم لصالح ضحايا حادث القطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرع أمناء شباب حزب "إرادة جيل" بالدم في بنوك الدم المنتشرة بمحافظتى القاهرة والجيزة، والمستشفيات المتواجد بها المصابين، أثر إصابتهم بالحريق الذى شب صباح أمس الأربعاء، بمحطة مصر.

وقال المهندس محمد تيسير مطر أمين الحزب "رفضنا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا الحدث الجلل، ولذلك قررنا كشباب داخل حزب إرادة جيل بعد نعي الضحايا وتقديم واجب العزاء أن نتبرع بالدم للمصابين وهذا أقل شيء ممكن تقديمه لأهالينا في مثل هذا الظرف والحادث الأليم".

وبحسب بيان صادر عن الحزب، أشار محمد تيسير مطر الأمين العام لحزب إرادة جيل، إلى أنه "بعد وقوع الكادث الأليم مباشرة، قمنا بمناشدة أعضاء شباب الحزب من خلال غرفة الطوارئ الرئيسية بالحزب، بسرعة التوجة إلى بنوك الدم المتواجدة بمستشفى شبرا العام، ومنشية البكرى، ودار السلام المركزى، والخازندارة العام، وصدر العباسية، والزاوية الحمراء، وحلوان العام، وحميات العباسية، والشيخ زايد ومنشية ناصر والقاهرة الجديدة، وأم المصريين، وإمبابة العام ، وصدر الجيزة، وبولاق الدكرور العام، والحوامدية العام، والتحريرالعام بإمبابة، والبدرشين المركزى، والعياط المركزى، وأطفيح، والواحات البحرية والصف، وأبو النمرس المركزى، وأوسيم المركزى والمستشفيات المتواجد بها المصابين للتبرع بالدم" داعين الله أن يعجل بشفاء المصابين ويسكن الضحايا فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر.

ودعا محمد تيسير لمحاسبة المخطئ والأشخاص الذين تسببوا وفي وقوع هذا الحادث الأليم، أيا كان منصبه.