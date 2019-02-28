شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل البرلمان: الدولة ستستكمل خطة تطوير قطاع السكة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة ستستكمل خطة تطوير قطاع هيئة السكك الحديد، والذى بدأ من فترة، من خلال خطط قصيرة الاجل، تؤدى فى النهاية لرؤية مصر 2030.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمقر هيئة السكك الحديدية، على هامش زيارة وفد برلمانى لموقع الحادث، اليوم، الخميس، أن الخطة سيتم استكملها بغض النظر عن استقالة الوزير ونتابع ذلك من خلال لجنة النقل بالبرلمان.

وأضاف عبد الواحد: "نعالج قصور عمره 70 عاما، وحان الوقت لعلاجه، وبشكل عاجل سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات لمنع حدوث مثل هذه الحوادث مستقبلا، من خلال مراجعة، اللائحة الداخلية للعاملين، والتى تحتاج إلى إعادة نظر لمحاسبة المخطأ، فضلا على التدريب والوقوف على مشاكله ليكون التدريب حقيقى وفعلى، "كما تحدثنا عن وحدات الإطفاء الذاتى، وإمكانية تطبيقه".