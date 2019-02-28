شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نقل البرلمان: حادث محطة مصر "جلل" وما يحدث نتيجة إهمال 70 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصف هشام عبدالواحد ، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، حادث قطار محطة مصر بمنطقة رمسيس بـ " الجلل " مشيرا إلى أن زيارة اللجنة اليوم لمحطة مصر، واجتماعها مع رئيس الهيئة يأتي سعيا لتدارس بعض الأمور عن قرب وعلى الطبيعة.

وقال عبد الواحد ، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم الخميس، بمقر محطة مصر ، إن اللجنة طلبت خلال الاجتماع كافة المستندات والوثائق ولوائح العاملين مؤكدا أن ما يقع من حوادث في السكة الحديد نتيجة إهمال شديد وتراكمات منذ 70سنة ، مؤكدا أن عمليات تطوير السكة الحديد بدأت بالفعل من خلال بنية تشريعية قوية تتيح السلامة والأمان لركاب السكة الحديد من خلال شراكة أوروبية عربية حيث تم بالفعل التعاقد على 1300عربة و100جرار جدد وصيانة 81جرار، مشيرا الى أن هيئة السكة الحديد تحتاج لاعادة هيكلة شاملة وبالأخص الفكرية والتدريبية للموظفين والعاملين بها، وطالب بضرورة سن لائحة جزاءات جديدة صارمة مؤكدا أن مصر بحاجة إلى رجال أقوياءقادرين على العمل بجد وتحمل المسئولية.