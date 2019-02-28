أحمد قاسم
قررت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الخميس، تقليل المنشورات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرها لضحايا الحادث الأليم الذي وقع، أمس الأربعاء، بمحطة مصر وأسفر عن وفاة 22 شخصًا وإصابة العشرات.
وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قلوبنا مع أسر الذين فقدوا أحباءهم أو أصيبوا في الحادث المأساوي في محطة سكك حديد مصر أمس".
وأضافت السفارة: "احترامًا لحالة الحداد ستقوم السفارة بتقليل المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، صباح...
كانت هذه تفاصيل خبر قرار من السفارة الأمريكية بشأن حادث قطار محطة مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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