أحمد مهدي

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية". وقال اللواء عادل عزب مسئول ملف النشاط الإخواني بأمن الدولة، إن جماعة الاخوان شكلت مجموعة برئاسة القيادي محي حامد، ضمت سعد الحسيني وحازم فاروق، تولوا الاتصال بقيادات حماس داخل غزة لتحديد توقيت عملية الاقتحام، وأن يكون فى توقيت متزامن مع إعلان نزول الجماعة للميادين،...

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. هوية المسئول عن إبلاغ حماس بتوقيت اقتحام الحدود الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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