خارجية سوريا: المسؤول الوحيد عن الكارثة التي يعيشها مخيم الركبان هو الاحتلال الأميركي

لفتت وزارة الخارجية السورية إلى أنه "انطلاقا من حرص سوريا على مصلحة مواطنيها فإنها تجدد الدعوة لأهلنا في مخيم الركبان للخروج منه والعودة إلى مدنهم وقراهم وأن الدولة السورية ستقدم كل التسهيلات لنقل هؤلاء المواطنين من المخيم إلى أماكن سكناهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

وفي بيان لها، أكدت الخارجية السورية أن "المسؤول الوحيد عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أهلنا في مخيم الركبان هو الاحتلال الأميركي وأدواته التي منعت المواطنين السوريين في المخيم بالقوة والتهديد من مغادرته على الرغم من الممرات الآمنة التي تم فتحها لكل راغب بمغادرة المخيم".