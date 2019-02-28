قمرالدين عرض وسفيرة الدانمارك دور الشباب: مشاريع تنموية تعزز فرص العمل أمام الشباب الطرابلسي

عرض رئيس بلدية طرابلس احمد قمرالدين في مكتبه في القصر البلدي، مع سفيرة الدانمارك ميريتي يول، على رأس وفد من شبكة المدن القوية وشبكة الوقاية المجتمعية، "دور الشباب والقدرات التي يمكن تقديمها في رفعة الأوطان". وتطرق الى "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة واوضاع مدينة طرابلس وتطوير المرافق العامة وخلق فرص عمل".

وأشادت السفيرة ب"فكرة افتتاح اول مكتب للشباب في المنطقة انطلاقا من بلدية طرابلس التي كانت سباقة في احتضان الشباب وتعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم وقدرتهم على التزام المبادرات والفرص المحلية وتنسيق الجهود محليا ووطنيا، والعمل على إطلاق وتحديث قاعدة البيانات مجانا تربط أرباب العمل والقطاع الخاص بالباحثين عن عمل، إضافة إلى تعزيز مشاركة الشباب بالقضايا وإقامة شراكات متبادلة من خلال فرص التطوع".

من جهته، رحب قمرالدين بالسفيرة في طرابلس الفيحاء، مؤكدا "أن زيارتها تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب، ولاسيما ان بلادها تدعم برامج تعزز قدراتهم، ونحن في بلدية طرابلس نفتتح مكتب للشباب في إطار الوقاية المجتمعية، وهذا يؤكد أهمية دور الشباب". ولفت إلى "جملة مشاريع تنموية تعزز فرص العمل أمام الشباب الطرابلسي، ولا سيما أن الحكومة من خلال رئيسها الشيخ سعد الحريري مهتمة بطرابلس ومشاريعها المقبلة".