مكتب ميقاتي: الأخبار عن قروض مصرفية تتعلق به وبعائلته عارية من الصحة

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "الوسط المستقل" نجيب ميقاتي أنه "أورد بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية معلومات مغلوطة تتناول ميقاتي وافراد من عائلته في ملف القروض المصرفية للايحاء بأن ميقاتي وعائلته يتحدون القضاء". وأشار ميقاتي الى ان "هذه الاخبار عارية من الصحة وتستعمل في اطار سياسي، علما ان لا علاقة لميقاتي وشقيقه طه شخصيا باي ملف، كما أن ميقاتي واسرته احترموا ويحترمون القضاء، وهم تحت سقف القانون، وهم من بادروا باللجوء الى القضاء لتبيان الحقيقة، كما قام المعنيون من افراد العائلة بتنفيذ ما طلبته حضرة النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، في سبيل اظهار الحقيقة كاملة . ومن المؤسف أن يجري استغلال موضوع قانوني في السياسة وأن يتم نشر معلومات منسوبة الى مصادر قضائية عن سير الملف قضائيا خلافا للحقيقة ومن دون ان يتمكن أصحاب الشأن من الاطلاع على ما هو حق لهم حول مسار الملف قضائيا".

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