التعبئة التربوية في "حزب الله" هنأت المتمرنين بالدرجات الست

هنأت التعبئة التربوية في "حزب الله"، في بيان "اساتذة التعليم الثانوي الرسمي (المتمرنين)، باقرار مجلس الوزراء الدرجات الست". كما هنأت التعبئة التربوية وزراء ونواب كتلة الوفاء للمقاومة، "وكل من سعى وعمل، وخصوصا الوزير محمد فنيش، على نجاحهم في جهودهم النبيلة والتي ادت الى ايصال هذه القضية الى خواتيمها السعيدة"، متوجهة الى الاساتذة أصحاب الشأن فتمنت ان "يكون هذا القرار حافزاً اضافياً لاظهار رساليتهم واداء امانتهم حيال اجيال الغد، وان يكونوا عند حسن ظن اهلهم ومجتمعهم ووطنهم في تحمل مسؤولياتهم تجاه ابنائهم، تربية وتعليماً وتصدياً لقضاياهم الوطنية. عبر تركيزجهودهم في اكمال هذا العام الدراسي وانجاز برامجهم التعليمية على افضل حال. راجية لهم دوام التوفيق والسداد".

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