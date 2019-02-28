سرحان عرض ومفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تسريع وتيرة العمل لمواكبة الاستحقاقات بلبنان

استقبل وزير العدل ألبير سرحان وفي حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد على رأس وفد من اللجنة.

وهنأ أبو سعيد والوفد سرحان بتوليه منصبه الوزاري "وما له من سمعة وصفات حميدة سبقته الى الوزارة".

كما تناول البحث مواضيع ذات صلة على الصعيد القضائي والحقوقي.

وأشار المجتمعون الى "وجوب تفعيل الآليات وتسريع وتيرة العمل لمواكبة الاستحقاقات الداهمة في لبنان ومحيطه، ولإبقائه ضمن الدول المتقدمة في مجال الحقوق التي لطالما تمتع بها عبر السنين".