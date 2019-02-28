استقبل وزير العدل ألبير سرحان وفي حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم أبو سعيد على رأس وفد من اللجنة.
وهنأ أبو سعيد والوفد سرحان بتوليه منصبه الوزاري "وما له من سمعة وصفات حميدة سبقته الى الوزارة".
كما تناول البحث مواضيع ذات صلة على الصعيد القضائي والحقوقي.
وأشار المجتمعون الى "وجوب تفعيل الآليات وتسريع وتيرة العمل لمواكبة الاستحقاقات الداهمة في لبنان ومحيطه، ولإبقائه ضمن الدول المتقدمة في مجال الحقوق التي لطالما تمتع بها عبر السنين".
كانت هذه تفاصيل خبر سرحان عرض ومفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تسريع وتيرة العمل لمواكبة الاستحقاقات بلبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.