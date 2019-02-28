الشيخ نعيم حسن يلتقي السفير الفرنسي وظافر ناصر

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة في بيروت، السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وكان اللقاء مدار بحث في مجمل الأوضاع والتطورات العامة. وقد "نوّه سماحته بالدور الفرنسي في الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه في كثير من المحطات والمحافل"، مشددا على "أهمية استمرار هذا التعاون بكل الطرق البناءة".
كما استقبل الشيخ حسن أمين السر العام في "الحزب التقدمي الاشتراكي" ظافر ناصر، وجرى استعراض عدد من المسائل والشؤون العامة.
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