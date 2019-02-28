"أمن الدولة" السعودي يرحب بتصنيف بريطانيا لـ "حزب الله" منظمة إرهابية

أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي أن "السعودية ترحب بعزم بريطانيا تصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري".

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أوضح أن "السعودية تؤكد أن هذا القرار الصادر من المملكة المتحدة يعد خطوة مهمة في جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الإقليمي والدولي لما يمثله هذا الحزب من مخاطر حقيقية وتهديدات واضحة على الأمن والسلم الدوليين".

ولفت إلى أن "السعودية تعرب عن تقديرها لجهود المملكة المتحدة في اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي الذي يعكس حرصها الشديد على محاربة الإرهاب بكل أشكاله والتصدي للجماعات الإرهابية والأيدولوجيات المتطرفة"، مشيراً إلى أن "السعودية تحث تالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة باتخاذ مثل هذه الخطوة وتكثيف التعاون المتبادل وتعزيز التنسيق المشترك بما يكفل القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه".

وشدد على أن "السعودية ستواصل وبالشراكة مع حلفائها العمل على وقف تأثير "حزب الله" وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة بما يكفل حفظ الأمن والسلم الدوليين".