توجه الوزير السابق مروان شربل في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى القضاة قائلا: "املنا كبير بكم وان الأموال المنهوبة هي أموالكم وأموالنا فلا تقبلوا الا بأسترجاعها فأنتمم أقسمتم اليمين بتطبيق القوانين واعادت الحق الى أصحابه فلاتخافوا من أحد فأذا كان الله معكم فمن عليكم".

كانت هذه تفاصيل خبر شربل للقضاة: الأموال المنهوبة هي أموالكم وأموالنا فلا تقبلوا الا بأسترجاعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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