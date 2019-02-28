حمدان ووفد المرابطون يقدم واجب العزاء بضحايا حادث قطار "محطة مصر"

قدّم أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على رأس وفد، التعزية بضحايا حادث قطار "محطة مصر"، لسفير جمهورية مصر العربية نزيه النجاري وعبره إلى أهلنا المصريين والقيادة في مصر المحروسة في مقر السفارة في بيروت.
وأكد العميد حمدان بعد اللقاء، أن جمهورية مصر العربية الآمنة والمستقرة والعزيزة والقوية هي الملاذ وهي المثل والمثال لكل أمتنا العربية. مشددا على رفض كافة محاولات الاساءه الى مصر والنيل من قيادتها ودورها الرائد في الأمة العربية منوها بالانجازات المهمة التي حققتها مصر في مكافحة خطر الارهاب الذي يواجه المنطقة.
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