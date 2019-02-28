العمل الاسلامي: القرار البريطاني ضد حزب الله نتيجة التحريض الأميركي الصهيوني

استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، "القرار البريطاني باعتبار حزب الله منظمة إرهابية"، لافتة إلى أن "هذا القرار هو نتيجة التحريض الأميركي الصهيوني أولاً، وهو يسعى لتجريد الحزب من كونه مكون أساسي من مكوّنات المجتمع اللبناني، ومن كونه شريك أساسي وعضو فاعل وهامّ في الحكومة اللبنانية، وفي مجلس النواب اللبناني."

وأشارت الجبهة إلى "أنّ حزب الله كان العامود الفقري وما زال في محاربة الارهاب التكفيري، وفي القضاء على المجموعات الإرهابية في لبنان وسوريا، وهو لم يكن له أي دور فيما تدّعيه بريطانية وأميركا وإسرائيل بل العكس هو الصحيح."