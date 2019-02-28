استنكرت جبهة العمل الاسلامي في لبنان، "القرار البريطاني باعتبار حزب الله منظمة إرهابية"، لافتة إلى أن "هذا القرار هو نتيجة التحريض الأميركي الصهيوني أولاً، وهو يسعى لتجريد الحزب من كونه مكون أساسي من مكوّنات المجتمع اللبناني، ومن كونه شريك أساسي وعضو فاعل وهامّ في الحكومة اللبنانية، وفي مجلس النواب اللبناني."
وأشارت الجبهة إلى "أنّ حزب الله كان العامود الفقري وما زال في محاربة الارهاب التكفيري، وفي القضاء على المجموعات الإرهابية في لبنان وسوريا، وهو لم يكن له أي دور فيما تدّعيه بريطانية وأميركا وإسرائيل بل العكس هو الصحيح."
كانت هذه تفاصيل خبر العمل الاسلامي: القرار البريطاني ضد حزب الله نتيجة التحريض الأميركي الصهيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.