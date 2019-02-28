أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنّ "في هذه الأثناء، تحاصر العاصفة الثلجية مجموعة من الشباب من "آل جعفر" في جرود الهرمل - منطقة مرجحين، مناشدين الأجهزة المختصة الإسراع لنجدتهم".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: العاصفة الثلجية تحاصر مجموعة من الشباب بجرود الهرمل ومناشدة لنجدتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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