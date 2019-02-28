الرئيس عون التقى فهد والهيئة الإدارية لرابطة النواب السابقين وأفراد عائلة غانم

التقى رئيس الجمهورية ميشال عون، في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد، وعرض معه للتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الّذي سوف يدعو إليه الرئيس عون والمخصّص لدرس سبل تطوير العدالة والارتقاء بأداء القضاء، والمواضيع الّتي ستعرض فيه.

كذلك أطلع القاضي فهد، الرئيس عون على إنجاز الترتيبات الخاصة بتشييد مبنى جديد لقصر العدل في محافظة كسروان - جبيل.

كما التقى الهيئة الإدارية لرابطة النواب السابقين برئاسة الوزير والنائب السابق طلال المرعبي، وعضوية كلّ من: ناصر نصر الله، جاك جو خدريان، أحمد العجمي وجورج نجم، الّذين هنأوا الرئيس عون بتشكيل الحكومة الجديدة ووضعوا إمكانات الرابطة بتصرّفه.

وركّز المرعبي، عقب اللقاء، على أنّ "الرابطة تدعم مسيرة العهد والحكومة ورئيسها سعد الحريري، وتتطلّع إلى تعزيز التعاون الوثيق بين كلّ القيادات لمواجهة المرحلة الراهنة واستحقاقاتها لاسيما مع وجود ملفات تحتاج إلى تعاون الجميع".

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون مدير العناية الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو، وعرض معه للأوضاع الصحية في البلاد، ودور المديرية الّتي يتولّاها في مجال الاهتمام بالمرضى ورعاية شؤونهم الصحية والاستشفائية وتلبية حاجاتهم في كلّ المناطق اللبنانية.

والتقى أيضًا أفراد عائلة الوزير والنائب الراحل روبير غانم الّذين شكروا رئيس الجمهورية على مواساتهم في مصابهم، وعلى منحه الفقيد وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر. وقد نوّه الرئيس عون بـ"الدور الّذي لعبه غانم في الحكومة والندوة البرلمانية وترؤسه لسنوات لجنة الإدارة والعدل النيابية".