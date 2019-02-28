لافروف وجاويش أوغلو بحثا هاتفيا بالتسوية السورية والجهود المبذولة بإطار أستانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ "وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو بحثا هاتفيًّا بالتسوية السورية والجهود المبذولة في إطار أستانا". وأوضحت أنّ "لافروف وجاويش أوغلو أكّدا ثبات موقف موسكو وأنقرة تجاه مكافحة التهديد الإرهابي في سوريا".

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