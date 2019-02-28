رئيس وزراء اليابان: ندعم موقف ترامب بعدم القيام بتسوية سهلة مع كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في تصريح صحافي، دعمه لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد مغادرته للقمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بدون التوصّل إلى اتفاق.
وأوضح بعد اتصال هاتفي مع ترامب، أنّ "اليابان تدعم كليًّا قرار ترامب بعدم القيام بأي تسوية سهلة، مع الاستمرار في الوقت نفسه بمحادثات بناءة"، وحثّ كوريا الشمالية على "القيام بإجراءات ملموسة".
ولفت إلى أنّ "اليابان والولايات الأمتحدة الميركية ستواصلان بحزم التنسيق الوثيق فيما بينهما، لحلّ أزمة المختطفين وكذلك أزمة السلاح النووي والصواريخ".
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