أفادت وكالة "الأنضاول" التركية للأنباء بأن "المحكمة العليا الاسرائيلية رفضت طعن "حزب الليكود" على قرار بتوجيه لائحة اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو".

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا الاسرائيلية ترفض طعن الليكود على قرار بتوجيه لائحة اتهامات ضد نتانياهو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.