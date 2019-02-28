مجلس وزراء الداخلية العرب: الدورة الـ36 ستعقد في تونس برعاية السبسي

أعلنت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ان "الدورة الـ36 للمجلس ستعقد في تونس برعاية الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في حضور وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، وممثلين لجامعة الدول العربية، اتحاد المغرب العربي، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة".

وستفتتح الدورة بكلمة لوزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي. وسيتحدث في الجلسة وزير الداخلية السعودي والرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والأمين العام للمجلس محمد بن علي كومان.

وستناقش الدورة عددا من المواضيع المهمة المدرجة في جدول الأعمال منها: تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الـ35 والـ36 ، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الـ35 والـ36.

ومن أبرز المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال الدورة أيضا مشروع خطة مرحلية تاسعة للاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع خطة مرحلية ثامنة للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، بالاضافة إلى مشروع خطة مرحلية خامسة للاستراتيجية العربية للحماية المدنية.