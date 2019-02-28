إتفاق بين حفتر وسراج على إنهاء المرحلة الإنتقالية بليبيا من خلال انتخابات عامة

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنّ "رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليًّا فايز السراج وقائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، اتّفقا على إنهاء المرحلة الإنتقالية في ليبيا، من خلال انتخابات عامة".
وكان السراج وحفتر قد عقدا اجتماعًا يوم أمس الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى، منذ الإطاحة بالرئيسالليبي معمر القذافي في 2011، وتتنازع على السلطة حكومة الوفاق الوطني الّتي تتّخذ من طرابلس مقرًّا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي". كما تنتشر فيها مجموعات مسلّحة نافذة في المناطق، وأُخرى متطرفة.
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