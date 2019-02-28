الرئاسة الفلسطينية ترحب بتقرير أممي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

رحبت الرئاسة الفلسطينية بـ"تقرير محققي الأمم المتحدة الذي أشار إلى أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب في ردها على تظاهرات غزة في 2018"، مؤكدةً أن "التقرير يؤكد ما قلناه دائماً إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس".
ولفتت إلى أن "المطلوب الآن من المحكمة الجنائية الدولية التحرك الفوري للتحقيق في هذه الجرائم المرتكبة"، مشددةً على أنه "آن الأوان لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم، ولا تبقى دولةً فوق القانون".
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