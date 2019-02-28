خارجية الصين: مشكلة السلاح النووي بكوريا الشمالية النووية لا تُحل بين ليلة وضحاها

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، عن أمله في أن "تواصل الولايات المتحدة الأميركية وكوريا الشمالية محادثاتهما"، وذلك بعدما انتهت القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في هانوي، بدون اتفاق.

وأبدى أمله، في مؤتمر صحافي دوري، أن "يدرك الجميع أنّ مشكلة السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية متواصلة منذ سنوات عديدة، وبالتأكيد فإنّ حلّها لا يمكن أن يُنجز بين ليلة وضحاها"، مؤكّدًا أنّ "ذلك ليس بالعملية السهلة، وإلّا لما كانت المسألة بقيت عالقة حتّى الآن".