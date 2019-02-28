سلطات إسرائيل أفرجت عن عضو المجلس التشريعي خالدة جرار بعد اعتقال استمر 20 شهرا

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، أنّ "السلطات الإسرائيلية أفرجت عن عضو المجلس التشريعي البارزة خالدة جرار، بعد اعتقال إداري دون محاكمة استمرّ 20 شهرًا، لاتهامها بأنّها على صلة بـ"منظمة محظورة".

وكانت قد اعتُقلت جرار (56 عامًا) في الثاني من تموز 2017، لانتمائها إلى "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، الّتي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية".

وقد سُجنت جرار إداريًّا لستة أشهر بعد اعتقالها، وتمّ تجديد حبسها للعديد من الفترات.

ولا تزال تفاصيل الاتهامات الموجّهة إليها سرية، كما هو معتاد في الاعتقالات الإدارية الّتي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون محاكمة لفترة ستة أشهر قابلة للتجديد.