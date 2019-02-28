اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية الايرانية العميد احمد رضا بوردستان "اننا بحاجة اليوم مع بدء دخولنا العقد الخامس لانتصار الثورة الاسلامية الى وضع خطط استراتيجية لخدمة الجماهير بشكل حقيقي والعمل على تنفيذها". ولفت إلى "اننا نخطط لمواجهة التهديدات العسكرية المحتملة فنحن بحاجة ايضا للتخطيط الدقيق لخدمة الشعب واغاثته عبر التنسيق بين المؤسسات والاجهزة المختلفة"، مشدداً على "ضرورة ان تتلقى فرق الاغاثة دورات تعليمية وتاهيلية خلال اوقات الفراغ والفرص المتاحة لرفع خبراتها". وأشار إلى أن "ايران تواجه كوارث طبيعية مختلفة ويهددها 31 نوعا من اجمالي 40 نوعا من الكوارث المسجلة بالعالم ومن هنا يتعين علينا ان نكون على استعداد لمواجهة هذه الكوارث مثل السيول والزلازل والحرائق لكي يتسنى لنا احتواؤها".

كانت هذه تفاصيل خبر العميد بوردستان: الدخول بالعقد الخامس للثورة الاسلامية يستلزم خطة استراتيجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.