محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، الجهاز التنفيذي بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تجري بمقر بيوت الطلبة والطالبات التابع لجمعية رعاية الطالب بالخارجة، مشددًا بجاهزية المقر بحد أقصى السبت المقبل قبل بدء الدراسة، بدعم مادي كامل من المحافظة.
جاء ذلك خلال تفقده لمقر إقامة الطلبة والطالبات بمدينة الخارجة، ترافقه حنان مجدي، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك للتأكد من سير أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمقر.
وكلف الزملوط، مديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز الخارجة، بسرعة إزالة المخلفات بالمقر وبالمنطقة المحيطة وتقليم الأشجار، وذلك لتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات المغتربات.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. افتتاح مشروع تطوير بيوت الطلبة بواحة الخارجة في الوادي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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