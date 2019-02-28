محافظ الوادي الجديد: تغطية 80% من قرى المحافظة بملاعب خماسية

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة نجحت في إنشاء ملاعب نجيل صناعي خماسية بــ80% من قرى المحافظة والمناطق النائية والمحرومة.

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن المحافظة بصدد إنشاء مراكز شباب وملاعب متنوعة بجميع القرى، وذلك إيمانا بدور الرياضية في التنمية والقضاء على الإرهاب ومحاربة الأفكار المتطرفة واكتشاف المواهب.

وأشار المحافظ، إلى أن مديرية الشباب والرياضة تعمل حاليا على حصر احتياجات جميع مراكز الشباب بهدف تطويرها وتدعيمها لممارسة الأنشطة الخاصة بها، بالإضافة إلى حصر مراكز الشباب غير المدعومة بالإنارة، والمناطق التي تحتاج لدعم بالملاعب الخماسية.