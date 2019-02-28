نقل مسؤولين ومنعهم من التعامل مع الجمهور في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، القرار رقم 112 لسنة 2019 بندب علي عبد الستار سيد أحمد مرسي، من العاملين بدرجة المدير العام بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية، للعمل بديوان عام محافظة الغربية، نقلاً من وظيفة رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ بمحافظة كفرالشيخ وذلك لمدة عام.

وأصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، القرار رقم 3150 لسنة 2019، بنقل المهندس السعودي رياض متولي، بالدرجة الثالثة التخصصية، مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس.

كما قرر محافظ كفر الشيخ، نقل عيد أنور محمد سالم، الموظف بالدرجة الأولى المكتبية مدير العقود والمشتريات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

وتتضمن قرار المحافظ، منع المذكورين المنقولان غلى مطوبس وفوه، من التعامل مع الجمهور نهائيًا، وكذلك منعهم من التعامل في الأمور المالية والتعاقدية وعدم الإشراف على المشروعات وعدم الإشتراك في أية لجان.