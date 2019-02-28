ليبيا / خمسة آلاف اصابة على الاقل بداء اللشمانيا في ستة أشهر

وكالات - سجلت خمسة آلاف حالة إصابة ،على الاقل، بداء اللشمانيا في ليبيا خلال ستة أشهر، بحسب ما افادت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية مساء أمس الاربعاء 27 فيفري 2019 .

وقال أحمد القراري ، مدير إدارة الأمراض المشتركة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في تصريح لوكالة "فرانس برس" إن عدد "الحالات المسجلة المستهدفة بالعلاج بلغ 5 آلاف خلال الأشهر الستة الماضية".

وأوضح المسؤول ان أغلب الاصابات سجلت في المناطق الواقعة بين مدينة مصراتة (200 كلم شرقي طرابلس) ومدينة تاورغاء الواقعة 40 كلم جنوب شرق مصراتة.

وأضاف ان رقم خمسة آلاف قد يكون أقل من الواقع بسبب "وجود عدد من الإصابات لم تسجل نظرا لعدم رغبة البعض في العلاج".

ويمكن ان يكون داء اللشمانيا في شكل تقرحات بالاحشاء وهو مميت اذا لم يعالج او في شكل جلدي يمكن ان يخلف جروحا لا تندمل او حتى حالات إعاقة شديدة.

وتنتقل العدوى بهذا الداء الى البشر بلسعة نوع من الذباب، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأضاف القراري "المرض مسجل في ليبيا منذ 100 عام وأول تفشي للمرض في ثمانيات القرن الماضي ، كما سجل التفشي الأخير عام 2006 وكانت الأعداد كبيرة".