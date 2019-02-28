وكالات - صرح البيت الأبيض اليوم الخميس 28 فيفري 2019 أن القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون انتهت بدون التوصل إلى اتفاق. وقالت الناطقة باسم الرئاسة الأميركية سارة ساندرز في بيان "لم يتم التوصل إلى اتفاق حاليا، لكن فريقيهما يتطلعان إلى الاجتماع في المستقبل".

كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلن أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق" في القمة بين ترامب وكيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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