حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب"

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب" بعد نشر تقرير الأمم المتحدة حول رد إسرائيل على الاحتجاجات والعنف في قطاع غزة.

وقال باسم نعيم وهو مسؤول رفيع المستوى في الحركة: "ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المحتلين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها ضد الفلسطينيين".

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتنياهو قد اعتبر تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي اتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة في قطاع غزة، بأنه يحتوى على أكاذيب و كراهية لإسرائيل، كما عبّرعن رفض إسرائيل للتقرير الذي صدر صباح اليوم في جنيف.