طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الخميس المجتمع الدولي إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب" بعد نشر تقرير الأمم المتحدة حول رد إسرائيل على الاحتجاجات والعنف في قطاع غزة.
وقال باسم نعيم وهو مسؤول رفيع المستوى في الحركة: "ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة المحتلين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي يواصلون ارتكابها ضد الفلسطينيين".
يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين
كانت هذه تفاصيل خبر حماس تطالب بمحاسبة إسرائيل على "جرائم الحرب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.