السفير الإماراتى: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها هو شأن داخلي

أكد السفير الإماراتي في بريطانيا سليمان المزروعي، قوة علاقات بلاده بالمملكة المتحدة بغض النظر عن خروجها من الاتحاد الأوروبي أو تواجدها فيه، بفضل التبادل التجاري الكبير بين البلدين وما تمثله الإمارات من نقطة عبور هامة للبضائع البريطانية إلى دول المنطقة.

وقال المزروعي "نحن ربما أكبر دولة عربية في التبادل التجاري مع بريطانيا، و حجم استثماراتنا يشكل حوالي 17 مليار ونصف مليار جنيه استرليني، فهناك علاقات وثيقة، كما أن هناك مليون ونصف سائح بريطاني في الإمارات و 120 ألف بريطاني يعيشون في الإمارات بشكل دائم، فالعلاقة قوية سواء إن كانت في الاتحاد الأوروبي

أو خارجه".

كما أضاف المزروعي: "لا نعتقد أنه سيكون هناك أي تأثير على التجارة، فستكون التجارة ربما أكثر توسعاً في المستقبل، لأن بريطانيا تعتمد على دولة الإمارات بسبب وجود البنى التحتية فيها، من الموانئ والمطارات وغيرها لخدمة كل المنطقة الجغرافية سواء إن كان الهند أو آسيا أو إفريقيا أو الشرق والغرب".

تابع المزروعي "طبعا نرغب أن نرى بريطانيا دولة فاعلة في أوروبا ودولة فاعلة في المنظومة الأوروبية، وهذا بالإمكان أن يحدث حتى إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي".

وفي رده على سؤال حول المشاريع المشتركة الجديدة المرتقبة بين البلدين، قال المزروعي:" هناك العديد من الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا، طبعا الحدث الأهم هو " إكسبو 2020"، وبريطانيا من الدول السباقة في تصميم جناح كبير في المعرض وكثير من شركات بريطانية ساهمت في بناء المعرض، لكن لدى الإمارات الكثير من الاستثمارات في الطاقة المتجددة في شمال إنجلترا واسكوتلاندا ودائما ننظر إلى الفرص للاستثمارات".

يذكر أن لندن تستضيف خلال 26-28 فبراير فعاليات مؤتمر " أسبوع البترول الدولي"، الذي ينظمه معهد الطاقة البريطاني.

ويعتبر هذا المؤتمرالذي ينظم سنويا، إحدى أبرز منصات النقاش وتبادل الآراء بين قادة شركات الطاقة العالمية، مثل " بي بي" و" أرامكو السعودية" و" بيتروناس" و "روس نفط" وغيرها من الشركات والخبراء والمحللين في مجال الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة.