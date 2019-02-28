رئيس الوزراء الياباني يؤيد قرار ترامب بشأن كوريا الشمالية

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس، أنه يؤيد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تقديم تنازلات لكوريا الشمالية بعد انتهاء القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي بفيتنام دون أي اتفاق.
وقال آبي للصحفيين: "أؤيد تأييدا كاملا تصميم الرئيس ترامب، الذي رفض تقديم تنازلات لكوريا الشمالية قبل التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح بيونغ يانغ النووي".
وأضاف رئيس الوزراء أنه يريد الآن أن يجتمع مع الزعيم الكوري الشمالي
وعقد اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي خلال يومي 27 و28 فبراير.
وكان من المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ.
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