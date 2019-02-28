العقوبات الجديدة على روسيا ضربة أخرى للعلاقات الثنائية مع أمريكا

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن قبول مشروع القانون بشأن العقوبات الجديدة على روسيا سيكون ضربة أخرى للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف قائلًا: "بالتأكيد، سوف نراقب عن كثب التقدم المحرز في هذا المشروع، حتى الآن بالكاد يمكن القول إنه في شكله النهائي، على الأقل ما تم

نشره، وما هو متاح من خلال المصادر المفتوحة".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة، بسبب عودة القرم إلى روسيا على عدد من الشركات التجارية والمصرفية الروسية، بالإضافة إلى عقوبات مباشرة على مسؤولين روس.