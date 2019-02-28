روسيا و الصين تستكملان التعاون العسكري بينهما

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الصينية رن قوه تشيانغ اليوم الخميس، أن العمل متواصل بين القوات المسلحة الصينية والروسية في عام 2019، و ذلك من خلال تعميق التعاون في مجالى التدريب القتالي والمسابقات العسكرية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل والاتصالات على مستوى رفيع.

و قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية ستستفيد القوات المسلحة الصينية والروسية من هذه المناسبة الهامة وهي ذكرى

مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

كما أشار المتحدث إلى سعي القوات المسلحة في البلدين إلى تطوير التعاون والتنسيق في الصيغ الدولية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى قيامهما بتقديم مساهمة مشتركة في ضمان السلام العالمي والإقليمي بالإضافة إلى الاستقرار.

يذكر أن الرئيسان الروسي والصيني اتفقا علي أن يعقد

لقائهما الأول في عام 2019 في شهرأبريل القادم، وذلك خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور منتدى "الحزام والطريق" الدولي وفي يونيو من العام ذاته سيقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة روسيا ليشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.

هذا ومن المتوقع أن تعقد لقاءات أخرى تجمع الرئيسين الروسي والصيني في إطار منظمة شنغهاي للتعاون في قرغيزستان والعشرين الكبار في اليابان، بالإضافة إلى منظمة بريكس ومنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في البرازيل وتشيلي على التوالي.