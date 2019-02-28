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الرئيس الروسي: تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يفكر بتشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر على التنظيم الإرهابى "داعش" وسحب جميع

القوات.

 

وأضاف بوتين للصحفيين: "إن الفكرة تتلخص في تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع النهائي للأوضاع

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بعد قمع آخر بؤر الإرهاب من قبل كافة الأطراف المعنية، وقبل كل شيء الجمهورية العربية السورية بالتأكيد، وقيادة الجمهورية العربية السورية والمعارضة، وبلدان المنطقة وجميع المشاركين في هذا الصراع".

 

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