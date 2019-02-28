الرئيس الروسي: تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يفكر بتشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر على التنظيم الإرهابى "داعش" وسحب جميعالقوات.
وأضاف بوتين للصحفيين: "إن الفكرة تتلخص في تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع النهائي للأوضاع
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