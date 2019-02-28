الرئيس الروسي: تشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يفكر بتشكيل هيئات لتطبيع الأوضاع في سوريا بعد النصر على التنظيم الإرهابى "داعش" وسحب جميع

القوات.

وأضاف بوتين للصحفيين: "إن الفكرة تتلخص في تشكيل هيكل عملي يتعامل مع التطبيع النهائي للأوضاع

بعد قمع آخر بؤر الإرهاب من قبل كافة الأطراف المعنية، وقبل كل شيء الجمهورية العربية السورية بالتأكيد، وقيادة الجمهورية العربية السورية والمعارضة، وبلدان المنطقة وجميع المشاركين في هذا الصراع".