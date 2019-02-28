روسيا: لن نؤيد مشروع أمريكا بشأن فنزويلا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن بلادها لن تدعم مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن فنزويلا.
وأضافت زاخاروفا "إنه نفس المزيج الغوغائي والاتهامات الملفقة والشروط الابتزازية، بالطبع روسيا لن تستطيع دعم مشروع كهذا".
كما دعت زاخاروفا دول أمريكا اللاتينية كافة بغض النظر عن علاقتهم بمادورو وهو الرئيس الحالى لفنزويلا، التفكير في موقف الولايات المتحدة من فنزويلا.
يذكر أن الولايات المتحدة اقترحت اليوم الخميس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي،
الجدير بالذكر أنه من المرجح أن يعقد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يجب أن يجري تصويتًا على القرارات بشأن فنزويلا مساء اليوم الخميس.
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