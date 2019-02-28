حفتر والسراج يتفقان على إجراء انتخابات لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا

اتفق كلاً من المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج، على إجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية ودعم استقرار البلاد، جاء ذلك بحسب الأمم المتحدة.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا أعلنت عبر حسابها

على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "بدعوة من الممثل الخاص غسان سلامة وبحضوره، عقد أمس الأربعاء اجتماعًا في أبو ظبي حضره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، واتفقالطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، كما ناقشا سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها".

يذكر أن مصدر عسكري قد أعلن أمس الأربعاء، أن الجيش الليبي سيطر على منطقة تراغن في جنوب البلاد، وذلك في إطار حملة الجيش للسيطرة على جميع المواقع التي كانت تحت سيطرة المليشيات والتنظيمات الإرهابية بالجنوب.