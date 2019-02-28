الحريري يعلق على قرار بريطانيا بشأن حزب الله

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد رفيق الحريري، أن القرار البريطاني بشأن إدراج "حزب الله" بجناحيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب هي قضية داخلية بريطانية ولا تخص لبنان.

أضاف الحريري، قائلا: "ما يهمنا هو ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا، وأيضا نتمنى أن ينظر إلى لبنان كلبنان وشعبه، ولذلك نرى أنه يجب أن نبقى أفضل

العلاقات مع الجميع، وهذا الشيء الأساسى بالنسبة لمستقبل لبنان".

يُذكر أن بريطانيا أعلنت إدراج الجناح السياسي لـ"حزب الله" اللبناني على قائمة الإرهاب، علما بأن الجناح العسكري لـ"حزب الله" كان على قائمة الإرهاب البريطانية منذ سنوات.