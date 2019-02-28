كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسرى الفلسطينيون يرفضون إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلنت الحركة الأسيرة حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون النقب، ونفحة، وريمون، وايشيل، موضحةً أن إدارة السجون الإسرائيلية تعلم تبعات هذه الخطوة وتداعياتها.
وتابع البيان، "ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لزيارة عاجلة لهذه السجون، للوقوف على خطورة الوضع ولجم المحتل في إجراءاته القمعية".
ولفت البيان، إلى أن إدارة السجون أعلنت حرباً على الأسرى في مخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية بمنع الزيارات، وحرمانهم من المستحقات، وتركيب أجهزة مسرطنة.
يُذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت منذ بداية العام على عدة حملات قمع بحق الأسرى الفلسطينيين،
واحتجزت الأموال التي تدفع للأسرى والشهداء من الضرائب الفلسطينية.
وكانت تقارير إعلامية أكدت إجراء الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 6 آلاف تجربة طبية وعسكرية على الأسرى الفلسطينيين والعرب، خاصةً الأطفال.