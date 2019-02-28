كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسرى الفلسطينيون يرفضون إجراءات إدارة السجون الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، إنها لن تسمح للاحتلال بفرض واقع جديد من شأنه أن يُلغي مكتسبات الأسرى وحقوقهم التي حصلوا عليها بالدم والإضراب.

وأضافت الحركة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، "سنستمر في خطواتنا الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى حتى نصد هذه الهجمةَ الجبانةَ علينا ونستردَ حقوقنا، وعلى الاحتلال أن يترقب المزيد".

وأعلنت الحركة الأسيرة حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون النقب، ونفحة، وريمون، وايشيل، موضحةً أن إدارة السجون الإسرائيلية تعلم تبعات هذه الخطوة وتداعياتها.

وتابع البيان، "ندعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لزيارة عاجلة لهذه السجون، للوقوف على خطورة الوضع ولجم المحتل في إجراءاته القمعية".

ولفت البيان، إلى أن إدارة السجون أعلنت حرباً على الأسرى في مخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية بمنع الزيارات، وحرمانهم من المستحقات، وتركيب أجهزة مسرطنة. يُذكر أن سلطات الاحتلال أقدمت منذ بداية العام على عدة حملات قمع بحق الأسرى الفلسطينيين،

واحتجزت الأموال التي تدفع للأسرى والشهداء من الضرائب الفلسطينية.