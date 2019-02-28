كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير: الهند لديها الحق في محاربة الإرهابيين في باكستان كما تفعل أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصاعدت التوترات بين الجارتين النوويتين في جنوب آسيا الهند وباكستان هذا الأسبوع بعد أن أفادت تقارير أن باكستان أسقطت طائرتين حربيتين تابعتين للقوات الجوية الهندية توجهت إلى الأراضي التي تسيطر عليها باكستان في كشمير يوم الأربعاء في أعقاب هجوم إرهابي على قافلة للجيش الهندي في وقت سابق من هذا الشهر.

لمح وزير المالية الهندي، آرون جايتلي، أن يكون للقوات الخاصة بالبلاد الحق في تنفيذ عمليات ضد قادة الإرهاب في باكستان المجاورة، مثلما فعلت الولايات المتحدة عندما شنت عملية لقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في العام 2011.

ونقلت صحيفة "العصر الآسيوي" عن "جيتلي" قوله أمس الاربعاء: "أتذكر عندما ذهب خفر البحرية الأمريكية إلى أبوت آباد لقتل أسامة بن لادن، فلماذا لا تستطيع الهند؟".

وحذر "جيتلي"، الذي شغل سابقًا منصب وزير الدفاع الهندي، من أن "هذا كان مجرد خيال ورغبة وإحباط وخيبة أمل. ولكنه ممكن اليوم."

وتطالب نيودلهي، بتسليم إسلام آباد قادة العديد من الجماعات الإرهابية التي يعتقد أنها تقيم في باكستان، بما في ذلك مسعود أزهر، زعيم جماعة جيش محمد الإرهابية، وحافظ سعيد، الشريك المؤسس لجماعة لشكر طيبة المتطرفين.

وقد اتهمت نيودلهي، هذه الجماعات، بتنفيذ هجمات إرهابية متعددة على الأراضي الهندية، واتهمت باكستان بإيواء الجهاديين. ونفت باكستان هذه الاتهامات ورفضت الامتثال لمطالب الهند.