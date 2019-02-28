كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: نحاول وقف التصعيد بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عن أمله في التوصل إلى حل للأزمة الدائرة بين الخصمين النوويين باكستان والهند، مشيراً إلى أن بلاده تحاول وقف التصعيد بين البلدين.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي في هانوي عقب قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، إنه تلقى "اخباراً جيدة نسبيا من باكستان والهند".

وصرح أن الولايات المتحدة "تبذل جهوداً لمحاولة جعل البلدين يتوقفان عن التصعيد".

وأضاف: "لدينا أخبار جيدة نسبياً... ونأمل في أن ينتهي" النزاع.

وهذه أول تصريحات لترامب منذ أن تبادلت الهند وباكستان الاتهامات بإسقاط مقاتلات في اشتباك جوي نادر في أجواء إقليم كشمير في الهملايا المتنازع عليه صباح الأربعاء، حيث أسرت باكستان طياراً هندياً.

وأدى الحادث الذي يأتي في سلسلة من الأحداث الخطيرة بين البلدين، إلى زيادة التوترات، ودفع دولاً كبرى من بينها الصين والولايات المتحدة إضافة إلى الأمم المتحدة إلى دعوة الطرفين إلى ضبط النفس.