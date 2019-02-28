كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوارع الأردن تغرق بمياه الأمطار وتشل حركة السير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسببت مياه الأمطار، اليوم الخميس، بإغلاق عدة شوارع في العاصمة الأردنية عمّان، ما أدى إلى توقف حركة السير.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية إن معظم الطرق الرئيسية في العاصمة تشهد ارتفاع بمنسوب المياه، والأجهزة الأمنية تغلق الطرق تباعاً.

وتعطلت العديد من المركبات وسط الشوارع، ما أدى إلى توقف السير، فيما تكرر المشهد في عدة مناطق بالعاصمة عمان، كما داهمت المياه بعض المنازل.

وأعلنت أمانة عمان الكبرى العمل بحالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية السائدة وخلال فترة المنخفض والمتوقع أن تشهد أمطاراً غزيرة يصاحبها شدة في سرعة الرياح.

وأكد نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة في أمانة عمان باسم الطراونة في تصريح صحفي، أن كوادر الأمانة تتعامل مع التجمعات المائية وأي اغلاقات في مناهل تصريف مياه الأمطار أولاً بأول.

كما شهدت عدة مناطق أخرى في الأردن أمطاراً غزيرة غير مسبوقة في فصل الشتاء الحالي.

وداهمت مياه الأمطار التي شهدتها المملكة عدداً من المنازل في محافظتي مأدبا وعجلون، وجزءاً من مستشفى حكومي في مأدبا.

وكان مديريات التربية والتعليم قررت تعطيل دوام المدارس في معظم مناطق المملكة حرصاً على سلامة الطلاب.

في سياق متصل، قالت دائرة الأرصاد الجوية الحكومية إن تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة اليوم سيزداد، وتوالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح الأجواء باردة جداً وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، وتكون الهطولات غزيرة على فترات مصحوبة بالرعد وتساقط البرد أحياناً مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المياه بما فيها مدينة العقبة.

وتوقعت الدائرة تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية، وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الشمالية والوسطى من المملكة.