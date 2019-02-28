كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند تطلب من يوتيوب حذف فيديوهات الطيار الذي أسرته باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر مطلع، اليوم، إن الهند ناشدت من موقع "يوتيوب" حذف بعض الفيديوهات التي تظهر طيارًا هنديًا أسرته باكستان، بعد غارة جوية نفذتها نيودلهي في إقليم مجاور هذا الأسبوع.

وحسب قناة "أخبار آسيا"، أضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "الطلب لم يكن علنًا، قد امتثل موقع يوتيوب بالفعل لأمر الحكومة الهندية."

وقال متحدث باسم الشركة: "نحن نلتزم بالطلبات القانونية السليمة من السلطات كلما كان ذلك ممكنًا، بما يتفق مع سياستنا طويلة الأمد والتصرف بسرعة لإزالة مثل هذه المواد".

يجدر أن، رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، قال اليوم الخميس، إنه سيتم إطلاق سراح الطيار الهندى يوم غدِالجمعة، فى محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين.